Haberler Yaşam Haberleri Telefon kayıtları incelenecek
Giriş Tarihi: 17.1.2022

Telefon kayıtları incelenecek

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Telefon kayıtları incelenecek
Tuzla'da 10 Ocak akşamı eski nişanlısı Oktay Dönmez'in (29) silahla katlettiği 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verildi. Dönmez'in cinayet öncesinde genç avukata tehdit dolu mesajlar attığı ve mesajlardan birinde, "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım" diye yazmıştı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Babası Hakan Ural'dan onay alan Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!
Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi
Sezen Aksu'nun yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan kaza ile ilgili ilk açıklama geldi!
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
HDP'li Semra Güzel hakkında yeni gelişme! Tarih belli oldu
Son dakika: 16 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni Covid-19 genelgesi: Seyahatlerde PCR testi şartı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Telefon kayıtları incelenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA