Telefon kayıtları incelenecek

Tuzla'da 10 Ocak akşamı eski nişanlısı Oktay Dönmez'in (29) silahla katlettiği 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verildi. Dönmez'in cinayet öncesinde genç avukata tehdit dolu mesajlar attığı ve mesajlardan birinde, "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım" diye yazmıştı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor.