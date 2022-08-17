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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Teleskoplarla uzayı gözleyecekler

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Teleskoplarla uzayı gözleyecekler
Milli Uzay Programı vizyonuyla TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'nin finali Antalya Saklıkent'te yapılacak. Astronomi meraklıları 4 gün boyunca Türkiye'nin aktif haldeki en büyük gözlem evi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde (TUG) gerçekleşecek etkinlikte bir araya gelecek.
Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkıları ve TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Astronomi meraklıları, 2 bin 500 metre yükseklikteki Saklıkent'te Türkiye'nin gözle inceleme yapılabilen en büyük teleskobu ile uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacaklar. Bugünkü etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yapacak. Etkinliğe katılan astronomi tutkunları da çadırlarını kurarak teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemleyecek.
Bugün başlayıp 21 Ağustos'a kadar sürecek etkinliğe, 76 ilden 3 bin 500 kişi başvurdu. Başvuranların çoğunun 20-40 yaş aralığında olması dikkat çekti. Başvuru yapanların en küçüğü 1 yaş, en yaşlısı ise 72 yaş olarak kayıtlara geçti.

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Teleskoplarla uzayı gözleyecekler
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