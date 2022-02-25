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Giriş Tarihi: 25.2.2022 12:08

Televizyonu taşırken fark ettiler... Yere atıp böyle kaçtı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Televizyonu taşırken fark ettiler... Yere atıp böyle kaçtı!

İstanbul’da bir adresten çaldığı ve taşıdığı televizyonu, vatandaşlar kendisini fark edince yere atarak kaçan hırsız yakalandı.

İstanbul'da bir kişi; Bağcılar İlçesi'nde bir adrese girerek hırsızlık yaptı. Adresten bin 500 lira nakit para ve bir televizyon çalan söz konusu kişi; vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine adresten çaldığı televizyonu yere atarak kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 25 farklı güvenlik kamera görüntüsünden hırsızın kimliğini tespit etti. Olayı, yaşı 18'den küçük olan İ.E.S.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, Bağcılar Çınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yakalandı. "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü 11 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli yine "Evden Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Televizyonu taşırken fark ettiler... Yere atıp böyle kaçtı!
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