Televizyonu taşırken fark ettiler... Yere atıp böyle kaçtı!

İstanbul'da bir kişi; Bağcılar İlçesi'nde bir adrese girerek hırsızlık yaptı. Adresten bin 500 lira nakit para ve bir televizyon çalan söz konusu kişi; vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine adresten çaldığı televizyonu yere atarak kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 25 farklı güvenlik kamera görüntüsünden hırsızın kimliğini tespit etti. Olayı, yaşı 18'den küçük olan İ.E.S.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, Bağcılar Çınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yakalandı. "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü 11 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli yine "Evden Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.