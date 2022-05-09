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Giriş Tarihi: 9.5.2022 11:04

TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

AA
TEM Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine giden Orhan Doğan idaresindeki 34 D 7724 plakalı otomobil, Ümraniye Çakmak Köprüsü yakınlarında önce aynı yönde ilerleyen 34 FU 1818 plakalı kamyonet ardından da 07 AHB 863 plakalı otomobil ile çarpıştı.

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada, sürücü Doğan araçta sıkıştı. Kamyonetin de yana devrildiği kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN BAYGINLIK GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kazanın, sürücü Doğan'ın otomobiliyle seyir halindeyken baygınlık geçirmesi üzerine meydana geldiği iddia edildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

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TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
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