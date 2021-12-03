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Giriş Tarihi: 3.12.2021 03:13 Son Güncelleme: 3.12.2021 03:13

TEM Otoyolu’nda bariyere saplanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda bariyere saplanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Eyüpsultan TEM Otoyolu – Habipler Başakşehir bağlantı yolu ayrımında bariyere sağlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybetti.

Kaza, 00.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu – Habipler Başakşehir bağlantı yolu ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 ESD 613 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımında bariyere saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu’nda bariyere saplanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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