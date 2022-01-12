Haberler Yaşam Haberleri TEM Otoyolu’nda kamyon önündeki araca çarptı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 12.1.2022 07:24 Son Güncelleme: 12.1.2022 07:25

TEM Otoyolu’nda kamyon önündeki araca çarptı: 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda kamyon önündeki araca çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Başakşehir geçişinde TIR’ın sıkıştırması sonucunda önünde bulunan araca çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaza, 05.45 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir Altınşehir Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine gitmekte olan bir TIR,, Sonsöz Sarak'ın kullandığı 34 LK 6315 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon önünde bulunan başka bir araca çarptı. TIR ve Sonsöz Sarak'ın çarptığı araç olay yerinden kaçarken Sonsöz Sarak kamyon içinde sıkıştı.

TRAFİK OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda önlem alırken trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası geliyor
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
Bolu’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Otoyolu’nda kamyon önündeki araca çarptı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA