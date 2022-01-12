TEM Otoyolu’nda kamyon önündeki araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, 05.45 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir Altınşehir Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine gitmekte olan bir TIR,, Sonsöz Sarak'ın kullandığı 34 LK 6315 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon önünde bulunan başka bir araca çarptı. TIR ve Sonsöz Sarak'ın çarptığı araç olay yerinden kaçarken Sonsöz Sarak kamyon içinde sıkıştı.

TRAFİK OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda önlem alırken trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.