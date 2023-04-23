TEM’de feci kaza: 13 yaralı!

Kaza sebebiyle yolcular araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli'den ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Yolcular, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolcuların akraba oldukları, bayram tatili için Ordu'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.