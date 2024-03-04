TEM’de feci kaza! Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Uslu ile Çil, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Küçük'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobil üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarında, araç içerisinde boş içki şişeleri buldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yola saçılan cam ve araç parçaları temizlendi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri, TIR sürücüsü Muhammet Akbaş'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.