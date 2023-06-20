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Giriş Tarihi: 20.6.2023 06:13

TEM'de seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bağcılar, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederken karşı şeritte ise kamyonet, yavaşlayan başka bir kamyonete çarptı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışarak yaralanan 3 kişiye itfaiye müdahale etti.

DHA
TEM’de seyir halindeki araç alev topuna döndü

TEM Otoyolu Edirne istikameti İstoç mevkisinde saat 02.00 sıralarında seyir halinde bulunan hafif ticari araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Agit Gezer'e ait araçtaki yangına kısa sürede müdahale ederken, karşı şeritte ise kaza meydana geldi. Yangın sırasında yavaşladığı iddia edilen kamyonete başka bir kamyonet çarptı. İtfaiye hafif ticari araçtaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer taraftan da kaza yapan kamyonette sıkışan 3 yaralı kurtarmak için olay yerine başka bir itfaiye ekibi istendi.

İTFAİYE SIKIŞAN 3 KİŞİYİ KURTARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan iki kamyonet de çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar trafiğe açtı. Polis ekipleri her iki olayla ilgili de inceleme başlattı.

CANA GELMESİN, MAL YERİNE GELİR

Aracı yanan Agit Gezer, "Bir anda ön kaputtan alev aldı araç. Alev alınca hemen sağa yanaşıp araçtan indim. Cana gelmesin, yapacak bir şey yok. Mal yerine gelir" dedi.

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TEM'de seyir halindeki araç alev topuna döndü
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