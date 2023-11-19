Temizlik işçisi, çöp yığınlarının altında kalarak can verdi

KayseriBüyükşehir Belediyesi'nin Kocasinan ilçesindeki Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri'nde kamyondan çöp boşaltımı sırasında kaza meydana geldi. Temizlik işçisi olarak çalışan 45 yaşındaki Zeydan Mugan, saat 22.00 sıralarında kamyondan boşaltılan çöplerin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD) UMKE, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çöplükte yaptığı aramada belediye işçisine rastlanamadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına sabah devam edildi. Kurtarma ekipleri öğle saatlerinde çöp yığınının içerisinde temizlik işçisi Zeydan Mugan'ın, cansız bedenine ulaştı. Ceset otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.