Tenekede ateş yakmak isterken yandı

Van'da yaşayan 23 yaşındaki Ferhat Demir, Erzincan'da Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait boyama işleri yapan bir firmada işçi olarak çalışıyordu. Erzincan'da bir köprü boyaması sırasında soğuktan üşüyen Demir ve arkadaşları tenekede ateş yakmak istedi.

Yanıcı madde ile ateşi yakmaya çalışan Demir, aniden artan alevin etkisi ile yandı. Elinde ve yüzünde 2. Ve 3. Dereceden yanıklar oluşan talihsiz genç, hemen Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yanık Tedavi Merkezinde tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tenekenin alev alması sonucu yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuşan Demir; "Arkadaşlarla soğuk havada çalışıyorduk. Isınmak için tenekeye odunlar attım. Yanıcı madde ekledim. O sırada birden alev yükseldi. Çok hızlı oldu. O an yüzümü korumaya çalışırken ellerim ve yüzüm yandı. Hastaneye getirdiler. Şuan durumum daha iyi. Sakın kimyasal maddelerle ateş yakmayın. Çok tehlikeli. Ölümden döndük" dedi.