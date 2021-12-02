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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Terapistin ‘Evleri ayırın’ tavsiyesi, ihanetle bitti

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Terapistin ‘Evleri ayırın’ tavsiyesi, ihanetle bitti

Evliliklerinde sorun yaşayan çift, terapistin “Evleri ayırın” sözünü dinledi. Eşinin evine giden kadın, kocasını aynı okulda çalıştığı müdireyle yakaladı. Çift boşandı. Milli Eğitim soruşturma başlattı

Mersin'deki ilginç olay, Toroslar ilçesinde yaşandı. Bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A. (39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşayınca çift, aile terapistine gitti. 9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin "Evleri ayırın" önerisi ile bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi. Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir eve taşındı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti. Leyla A. saat 23.00 sıralarında araçtan inip, eve doğru yöneldiği sırada, görev yaptığı okulun müdiresi Deniz B.'nin (40), Abdulgani A.'nın yaşadığı eve girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı. Eve giren Leyla A. durumu anlamaya çalışırken, okul müdiresi Deniz B., "Geçerken uğradım" dedi. Olay sonrası Leyla A. boşanma davası açtı. Öğretmen çift, anlaşmalı boşanırken çocukların velayeti anneye verildi. "Zina" davası açan Leyla A. hem eşi, hem de Deniz B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

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Terapistin ‘Evleri ayırın’ tavsiyesi, ihanetle bitti
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