Teras katında yetiştirip sattı… Suçüstü yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir adresin terasının üzeri kapatılarak uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ve söz konusu terasta uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti.
Adrese baskın yapıldı. Adresin teras katında Hint Keneviri yetiştiren ve uyuşturucu maddeleri satan V.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda saksılara ekili halde 79 kök Hint Keneviri ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.