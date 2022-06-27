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Giriş Tarihi: 27.6.2022 10:49

Teras katında yetiştirip sattı… Suçüstü yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Teras katında yetiştirip sattı… Suçüstü yakaladılar

İstanbul’daki evinin teras katında yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri satan bir kişi, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı. 79 kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir adresin terasının üzeri kapatılarak uyuşturucu serasına dönüştürüldüğünü ve söz konusu terasta uyuşturucu madde yetiştirildiğini tespit etti.



Adrese baskın yapıldı. Adresin teras katında Hint Keneviri yetiştiren ve uyuşturucu maddeleri satan V.G. yakalanarak gözaltına alındı.



Adreste yapılan aramalarda saksılara ekili halde 79 kök Hint Keneviri ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Teras katında yetiştirip sattı… Suçüstü yakaladılar
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