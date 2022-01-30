Haberler Yaşam Haberleri Terasa çıkan çocuk karnından vuruldu
Giriş Tarihi: 31.1.2022

Terasa çıkan çocuk karnından vuruldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Terasa çıkan çocuk karnından vuruldu
Denizli'de yaşayan 6. sınıf öğrencisi A A Ö (12), önceki gün doğum gününü kutlamak için, kuzeniyle birlikte Sevindik Mahallesi'ndeki evlerinin terasına çıktı. Çocuklar hep birlikte oynayıp eğlendiği sırada, karnında bir acı hisseden ve kan geldiğini gören Adem, durumu anne ve babasına bildirdi. Maganda kurşunuyla vurulduğu belirlenen ve ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi ne kaldırılan talihsiz çocuk, tedavi altına alındı. Adem'den çıkarılan kurşunu inceleyen polis, magandayı arıyor. Ölümden dönen A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun videosundan çok kaldığı otel konuşuldu! Geceliği 100 bin lira...
Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler! CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?
Bu köyden 120 doktor, 100 tıp öğrencisi çıktı
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3'ü ağır 28 yaralı
Hülya Koçyiğit yakın dostu Fatma Girik’in vefatının ardından ilk kez anlattı! 'O sözleri unutamıyorum'
Son dakika! 30 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika | İmamoğlu'nun 'BALIK' pervasızlığı tam gaz: İngiliz elçiyle lezzet konuşmuş!
Bekir Bozdağ’ın adı bile FETÖ’cüleri hoplatmaya yetti
CHP’li Seyit Torun’dan “Ekrem İmamoğlu” itirafı: Hata yaptık
ARKADAŞINA GÖNDER
Terasa çıkan çocuk karnından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA