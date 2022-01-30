Terasa çıkan çocuk karnından vuruldu

Denizli'de yaşayan 6. sınıf öğrencisi A A Ö (12), önceki gün doğum gününü kutlamak için, kuzeniyle birlikte Sevindik Mahallesi'ndeki evlerinin terasına çıktı. Çocuklar hep birlikte oynayıp eğlendiği sırada, karnında bir acı hisseden ve kan geldiğini gören Adem, durumu anne ve babasına bildirdi. Maganda kurşunuyla vurulduğu belirlenen ve ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi ne kaldırılan talihsiz çocuk, tedavi altına alındı. Adem'den çıkarılan kurşunu inceleyen polis, magandayı arıyor. Ölümden dönen A'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.