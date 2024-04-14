Haberler Yaşam Haberleri Terastan düşen genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.4.2024 11:12 Son Güncelleme: 14.4.2024 11:23

Terastan düşen genç hayatını kaybetti

Samsun'da bir binanın yaklaşık 22 metre yüksekliğindeki teras katından düşen 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Terastan düşen genç hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında bir binanın önünde yerde yüz üstü hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Medikal firmasında çalıştığı öğrenilen Keçeci'nin arkadaşının oturduğu binanın yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bulunan dükkan üstündeki teras kısmından düştüğü anlaşıldı. Alican Umut Keçeci'nin acı haberini alan yakınları olay yerinde koştu. Keçeci'nin cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis ölen gencin arkadaşının kaldığı evde bulunan 3'ü kız 3'ü erkek 6 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terastan düşen genç hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA