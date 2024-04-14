Terastan düşen genç hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında bir binanın önünde yerde yüz üstü hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Medikal firmasında çalıştığı öğrenilen Keçeci'nin arkadaşının oturduğu binanın yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bulunan dükkan üstündeki teras kısmından düştüğü anlaşıldı. Alican Umut Keçeci'nin acı haberini alan yakınları olay yerinde koştu. Keçeci'nin cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis ölen gencin arkadaşının kaldığı evde bulunan 3'ü kız 3'ü erkek 6 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.