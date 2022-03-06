Terlikle başladı şimdi tarih yazıyor

Babası mevsimlik işçi olan ve çevresindekilerin ‘Badmintonu ne yapacak, sanayide çalışsın’ dediği Ahmet Arda, milli formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaşayan ve mevsimlik işçi bir baba ile ev kadını bir annenin 3 çocuğunun en büyüğü olan ortaokul 8. sınıf öğrencisi, Ahmet Arda Atak (14), 2016'da badmintonla tanıştı. İlk antrenmanına ayağında terlik ve pantolonla giden Ahmet Arda, yaşıtlarına göre kilo olarak düşük ve güçsüzdü. Doktor tavsiyesiyle karbonhidrat takviyesi alan, süt ve mamalarla beslenen Ahmet Arda, kısa süre sonra 20 kilodan 30 kiloya çıktı. Birçok turnuvada başarılar elde eden Ahmet Arda, pandemiye rağmen evde çalışıp 2021 yılındaki U15 yaş altı milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olarak, milli takıma girmeyi başardı.
'SANAYİDE ÇALIŞSIN' DEDİLER
Zamanla hem boyu uzayan hem de 45 kiloya ulaşan Ahmet Arda, "Başlarda kilo problemim vardı, zayıftım ve çok çabuk yoruluyordum. Düzenli beslenemediğim için güçsüzdüm. Babam mevsimlik işçi olduğu için 6 ay çalışıyor, 6 ay işsizdi. Komşularımız, akrabalarımız 'badmintonda ne yapacak, sanayiye gidip çalışsın' diyorlardı. O dönem ara ara antrenmanı bıraktım. Hocam evden alıp antrenmana getiriyor, 'başaracaksın' diyerek hep moral veriyordu. Benim için federasyondan antrenman ayakkabısı ve raket istedi" dedi, Antranörünün idman çıkışlarında süt ve vitamin mamalarını verdiğini belirten Arda, "Bu spora biraz geç başlamama rağmen, kendi yaş grubuma yetişmek için herkesten fazla çalıştım. Günde 3 antrenman yaptım. İki kez KOVİD oldum. Pandemide spor salonu kapalı olduğu için evde annem ile çalışıp, hocamın verdiği programı uyguladım. Annem evin içerisine file yaptı. Hortumla merdiven yapıp kondisyonumu korudum. Milli takıma seçildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Ailem ve antrenörümü mahcup etmedim. Türkiye Şampiyonası'nda derece yapıp İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyorum" dedi.