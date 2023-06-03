Haberler Yaşam Haberleri Termik santralde korkutan yangın
Giriş Tarihi: 4.6.2023

Termik santralde korkutan yangın

Termik santralde korkutan yangın
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin 3'üncü ünitesindeki Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan dumanı gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Baca gazı arıtma sistemi ile soğutma kulesinin birleştiği noktada çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Üzüntümüz büyük ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine'nin yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu
SON DAKİKA: CHP'den flaş 'Kurultay' kararı! Seçim hezimeti sonrası süreç başlatıldı...
Yeni bakanlardan A Haber'e özel açıklamalar: Dikkat çeken Türkiye Yüzyılı vurgusu
SON DAKİKA: Yeni Kabine listesi belli oldu! Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak
SON DAKİKA | Ekonomi yönetiminde yeni dönem: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak
Türkiye Yüzyılı'nda kritik görev: Yeni Kabine'nin ekonomi kurmayları belli oldu
Son dakika! AK Parti'nin A takımı belli oldu: İşte o isimler...
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Termik santralde korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA