Termik santralde korkutan yangın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin 3'üncü ünitesindeki Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın sonrası gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan dumanı gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Baca gazı arıtma sistemi ile soğutma kulesinin birleştiği noktada çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, "Üzüntümüz büyük ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" dedi.