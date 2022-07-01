Terör örgütü DEAŞ Operasyonu’nda 13 şüpheli yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK Raporu bulunan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Mersin TEM Şube Müdürlüğümüzce örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve yasadışı yollardan kaçak olarak ülkeye girdiği tespit edilen A.E.A., A.H., H.H., M.A., A.A. A.H., A.E. ve B.E.A. isimli 8 şüpheli hakkında ifade beyanı bulunan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen T.K. isimli şüpheli, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan şüphelinin ikamet aramasında ele geçirilen hard disk üzerinde yapılan incelemede, DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resmin yer aldığı tespit edildi.

HDD içeriğindeki videolarda yapılan detaylı çalışmalardan tespit edilen M.M. isimli şüpheli, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK Raporu bulunan İ.H., A.A., Y.A. ve M.N. isimli 4 şüpheli olmak üzere toplamda 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 14 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken M.A. isimli firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği belirtildi.