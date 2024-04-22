Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-27" operasyonunda İstanbul detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda gözaltına alınan 36 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun İstanbul detaylarında, örgüte yönelik soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin sosyal medyadan örgütlenerek "infak" adı altında "İdlib yardım" ve "Suriyeli bacılara yardım" gibi hesaplardan para topladıkları belirlendi.

Toplanan paraların ise terörden arananlar listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan Suriye'deki DEAŞ sorumlusu "Ebu Sıraç" kod adlı Recep B. üzerinden DEAŞ'lı teröriste ulaştırdıkları bilgisine ulaşıldı.

OLAY

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri olmak üzere 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonunda 36 zanlının yakalandığını duyurmuştu.

İstanbul'da sosyal medya platformu X hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten kişiye para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 zanlının gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, Kayseri'de geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgütte yaralananlara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüphelinin, İzmir'de de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 zanlının, Eskişehir'de ise 2 şüphelinin yakalandığını kaydetmişti.