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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:58

Terör saldırısında şehit olmuşlardı: Öğretmen ve öğrencilerin adı okullarda yaşayacak

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy, kızı lise öğrenecisi Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan'ın isimleri okullarda yaşatılacak.

DHA
Terör saldırısında şehit olmuşlardı: Öğretmen ve öğrencilerin adı okullarda yaşayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün eğitim camiasından olduğunu belirterek, "Olay yerine karanfil bıraktığımız gün, öğretmen ve öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacağımızı söylemiştik. Değerli öğrencimiz Ecrin'in adını Adana'da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul'da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu'na, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız" dedi.

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Terör saldırısında şehit olmuşlardı: Öğretmen ve öğrencilerin adı okullarda yaşayacak
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