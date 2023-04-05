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Giriş Tarihi: 5.4.2023 12:46

Ters laleler açtı, koparanlar yandı: Cezası tam 244 bin...

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen 'ters lale'ler açmaya başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ters laleleri koparanlara 244 bin 315 TL ceza uygulanacağını açıkladı.

DHA
Ters laleler açtı, koparanlar yandı: Cezası tam 244 bin...

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara 'Biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 244 bin 315 TL ceza uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açtı. Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Özellikle insanlarımız, bu konuda çok dikkat etmelidir. Ters lale bu bölgenin değeridir. Her endemik bitki kendi bölgesinde değerlidir. Biz de bu değerimize sahip çıkmalıyız" denildi.

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Ters laleler açtı, koparanlar yandı: Cezası tam 244 bin...
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