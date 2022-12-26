Terzilere dadanan dolandırıcının yöntemi pes dedirtti: Ya pantolonlar ya da…

"EŞ, DOSTTAN BORÇ ALARAK PARAYI KENDİSİNE VERDİM"

Yaşananları anlatan Fikret Girer, "Geçen hafta dükkanıma bir kişi geldi ve bana 1 hafta önce iki adet pantolon bıraktığını söyledi. Ben de sağa sola baktım ama pantolon yoktu. Kendisine bana pantolon bırakmadığını söyledim. Kendisi bıraktığını ve ölçülerinin alındığını söyledi. Şimdiye kadar neden almadığını sorunca Pendik'e gittiğini ve yeni geldiğini belirtti. Ben kendisine ısrarla pantolon bırakmadığını söylemeye devam ettim. Başkası almış olabilir diyerek telefonla eşi olduğunu öne sürdüğü kişiyi aradı. O da almadığını söyledi. Ben o an dolandırıcı olduğunu anladım. Akşama düğünün olduğunu ve pantolonları almadan gitmeyeceğini söyledi. Pantolonları nereden aldığını sordum. Kendisi ilçe dışında bulunan bir AVM'den aldığını ve benim aracımla aldığı yere gidebileceklerini, pantolonları 800 TL'ye aldığını belirtti. Ben terzi olduğumu, ilk defa böyle bir şeyin başıma geldiğini kendisine ilettim. Gündüz vakti olduğu için kendisine çok fazla müdahale edemedim. Mecbur kaldım eş, dosttan borç alarak kişiye, 800 TL para verdim. Parayı aldı gitti. Yaşadığım olaydan sonra birkaç terzi arkadaşım aradı. Beni dolandırdığı şekil arayan arkadaşlarımı da dolandırmış. Daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. 30 senedir esnafım, kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Fazla müdahale edemedim. Müdahale etsem kavga edeceğiz. Onlar tek başına gezmezler. Aşağıda bir başka arkadaşı bekliyormuş" dedi.