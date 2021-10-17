Tespih cinayeti

İzmir
'in Buca
ilçesinde 11 Ekim'de evli ve 1 çocuk babası elektrik elektronik mühendisi Mahsun Aslan (30), yolda karşılaştığı komşuları Alişan ve Yakup Fidan kardeşlerle tartıştı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aslan kaldırıldığı hastanede öldü. Olaydan 20 gün önce baba olduğu öğrenilen Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili Yakup Fidan kısa sürede yakalandı. Alişan Fidan ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken Çeşme
ilçesinde yakalandı. Alişan Fidan tutuklanırken, kardeşi Yakup Fidan ise serbest bırakıldı. Aslan'ın cinayet öncesi kahvehanede gördüğü komşusu Alişan Fidan'ın elindeki tespihi almak istediği, ancak Fidan'ın tespihi "Bu tespih baba yadigarı" diyerek vermek istemediği, bu nedenle tartıştıkları öğrenildi.