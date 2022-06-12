Haberler Yaşam Haberleri Test Alert Notification ne demek? İphone İOS Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 15:15 Son Güncelleme: 12.6.2022 16:02

Test Alert Notification ne demek? İphone İOS Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

Test Alert Notification ne demek? İphone İOS Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

Ülkemizdeki hava koşullarından dolayı siren sesiyle gelen Test Alert Notification uyarısı gündem oldu. AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi yolladı. Peki Test Alert Notification ne demek? İphone İOS Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

Meteoroloji şartlar sebebiyle AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi yolladı. Bu durumla karşılaşan kullanıcılar Test Alert Notification uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır sorusuuna yanıt aramaya başladı. Henüz konuya yönelik açıklama gelmezken detaylı bilgiler sorgulanıyor. İşte bilgiler…

TEST ALERT NOTİFİCATİON NEDİR, NE DEMEK?

AFAD, telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' uyarısı gönderdi.

'HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ'

'Ülkemizde devam eden meteoroloji şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 11 Acil Çağrı Merkezini arayınız.''

AFAD

İPHONE İOS TEST ALERT NOTİFİCATİON UYARISI NASIL KAPATILIR?

Test Uyarılarını kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

iPhone veya Apple Watch'unuzda Ayarlar > Bildirimler'e gidin ve Test Uyarılarını kapatın.

iPhone veya Apple Watch'unuzda Ayarlar > Genel > Aygıt Yönetimi'ne gidin ve profili silin.

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Test Alert Notification ne demek? İphone İOS Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?
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