Test Alert Notification ne demek? İphone İOS Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

Meteoroloji şartlar sebebiyle AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi yolladı. Bu durumla karşılaşan kullanıcılar Test Alert Notification uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır sorusuuna yanıt aramaya başladı. Henüz konuya yönelik açıklama gelmezken detaylı bilgiler sorgulanıyor. İşte bilgiler…