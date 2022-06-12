Test Alert Notification ne demek? İphone İOS Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır?

Meteoroloji şartlar sebebiyle AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi yolladı. Bu durumla karşılaşan kullanıcılar Test Alert Notification uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır sorusuuna yanıt aramaya başladı. Henüz konuya yönelik açıklama gelmezken detaylı bilgiler sorgulanıyor. İşte bilgiler…
AFAD, telefonlara 'Hayati Uyarı Bildirimi' uyarısı gönderdi.
'HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ'
'Ülkemizde devam eden meteoroloji şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 11 Acil Çağrı Merkezini arayınız.''
AFAD
Test Uyarılarını kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:
iPhone veya Apple Watch'unuzda Ayarlar > Bildirimler'e gidin ve Test Uyarılarını kapatın.
iPhone veya Apple Watch'unuzda Ayarlar > Genel > Aygıt Yönetimi'ne gidin ve profili silin.