Tezgah altından çıkan arkadaşını bıçakladı

Adana Ahmed Elmelhem (27), öğle yemeği yemek için evine gitti. Evinin kapısını çalan Elmelhem'in eşi S.Ç. (26) kapıyı 10 dakika sonra açtı. Durumdan şüphelenen Elmelhem, evin odalarını arama başlayınca arkadaşı Memduh S.'yi (25) tezgahın altında buldu. Eşinin kendini aldattığını düşünen Ahmed Elmelhem, Memduh S.'yi darbedip, tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı. Yaralı Memduh S., tedavi için hastaneye kaldırılırken zanlı Ahmed Elmelhem, polis tarafından gözaltına alındı. Elmelhem, "Memduh'a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi, tutuklandı.

KAPIYI GEÇ AÇINCA

Olay, 22 Nisan'da Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan yabacı uyruklu Ahmed Elmelhem, yemek için evine döndü. Elmelhem, 2 çocuğunun annesi S.Ç.'nin, kapıyı geç ve yarı çıplak açmasından şüphelenip, odaları aradı. Mutfağa giren Ahmed Elmelhem, arkadaşı Memduh S.'yi tezgahın altında saklanmaya çalışırken buldu. Eşinin kendini aldattığını düşünen Ahmed Elmelhem, Memduh S.'yi darbedip, tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı.



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SÜREKLİ TELEFONDA GÖRÜŞÜYORLAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Memduh S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki ekipler, şüpheliyi olay yerinde bıçakla birlikte yakaladı. Şüphelinin, eşi S.Ç. ve Memduh S.'nin sürekli telefonda konuştuğunu, ikisini de görüşmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Hastanede tedaviye alınan Memduh S.'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"KAPIYI 10 DAKİKA SONRA AÇTI"

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Ahmed Elmelhem, ifadesinde, "Memduh'a, eşimden ve ailemden uzak durmasını söylemiştim. Evin kapısı, çaldıktan 10 dakika sonra açıldı. Eşimin üzerinde sadece tişört vardı. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed Elmelhem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.