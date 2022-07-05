TFF 1. Lig kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? CANLI YAYIN

TFF kura çekimi için heyecan dorukta. 2022 – 2023 fikstürünü belirleyecek kurayı naklen takip etmek isteyenler araştırmalara başladı. Taraftarlar "TFF 1. Lig kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak" sorularına yanıt arıyor. TFF 1. Lig fikstür kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Peki, TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? İşte, TFF 1. Lig kura çekimi canlı izle!