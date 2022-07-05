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Giriş Tarihi: 5.7.2022 13:40

TFF 1. Lig kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? CANLI YAYIN

TFF 1. Lig kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? CANLI YAYIN

TFF 1. Lig fikstür kura çekimi için geri sayım başladı. 2022 – 2023 sezonu için gerçekleşecek TFF kura çekimi canlı yayın ile futbolseverlerin gündeminde! Süper Lig ardından 1. Lig için gözler canlı izle ekranına çevrildi. Sporseverler soruyor: TFF 1. Lig kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Detaylar belli oldu! Peki, TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? İşte TFF kura çekimi canlı izle!

TFF kura çekimi için heyecan dorukta. 2022 – 2023 fikstürünü belirleyecek kurayı naklen takip etmek isteyenler araştırmalara başladı. Taraftarlar "TFF 1. Lig kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak" sorularına yanıt arıyor. TFF 1. Lig fikstür kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Peki, TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? İşte, TFF 1. Lig kura çekimi canlı izle!

TFF 1. LİG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 – 2023 sezonu için gerçekleştirilecek fikstür çekimi 5 Temmuz 2022 Salı günü (bugün) saat 19.00'da gerçekleşecek.

Kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

TFF ekibinin katılacağı yeni sezon fikstür çekimi canlı yayın ile beIN SPORTS ekranlarından takip edilebilecek.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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TFF 1. Lig kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TFF 1. Lig fikstür çekimi hangi kanalda? CANLI YAYIN
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