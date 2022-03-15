TGC’den SABAH’a gazetecilik başarı ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıkladı. SABAH Gazetesi muhabiri Fatih Ulaş ödül kazanan isimlerden biri oldu.

Fatih Ulaş, 24 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan "Bir baba iki DNA" başlıklı haberiyle Sağlık Haber Ödülü'nün sahibi oldu. Ulaş, yaptığı açıklamada, "Türkiye gazetecilik Başarı Ödülünü kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sevincime ortak olan dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ödüle layık görülen muhabirimiz Fatih Ulaş'ın haberinin konusu ise şöyle:

"Manisa eşine az rastlanır bir davaya sahne oldu. 36 bin nüfuslu Sarıgöl'de yaşayan anlaşmalı boşanan çift, dedikodular üzerine çocukların babadan olduğunu ispatlamak için mahkemeye başvurup, DNA testi istedi. Adli Tıp önce "Çocuklar babadan değil" diye rapor verdi. Ancak daha sonra baba M.A'nın ilik nakli nedeniyle DNA'sının değiştiği ve birden fazla DNA'ya sahip olduğu ortaya çıktı."