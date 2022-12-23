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Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:59 Son Güncelleme: 23.12.2022 16:49

The Repair House’dan Kurumsal Firmalara Özel Hizmet!

The Repair House, akıllı cihaz tamirinde gösterdikleri yenilikçi ve modern deneyimi bireysel kullanıcılarla sınırlı tutmuyor, hizmet ağını kurumsal iş yaşamıyla genişletiyor.

The Repair House’dan Kurumsal Firmalara Özel Hizmet!

Küçük, orta ve büyük ölçekli tüm şirketler, eğitim kurumları veya benzer kuruluşlar bünyelerindeki telefon, tablet, laptop, akıllı saat arızalarında The Repair House ile çalışabiliyor. Kurumsal firma anlaşması sunan servis, garantili teknik servis desteğini profesyonel düzeyde iş yaşamında devam ettiriyor.

Firmaların yaptıkları kurumsal firma anlaşması ile firmalar özel indirimli fiyatlardan yararlandırılıyor, bu sayede firmalar onarım maliyetini avantajlı seviyelere çekebiliyor.

"FRANCHİSİNG ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Son olarak franchise çalışmaları olduğunu belirten The Repair House kurucusu Ali Samet Taşkın, İstanbul'da başladıkları ve ülke genelinde ücretsiz kargo ile sürdürdükleri akıllı cihaz tamirinin franchise aracılığıyla son kullanıcılarla buluşacağını belirtiyor. Taşkın, "ilk günden bu yana kadar hep memnuniyet odaklı hizmetler verdik. Gördüğümüz ilgi bu alandaki profesyonel hizmet açığının da göstergesi aslında. Bu nedenle aynı kaliteyi ve profesyonelliği franschise ile farklı bölgelerde sürmesini sağlamayı hedefliyoruz" diyerek çalışmalarının sürdüğünü ifade ediyor.

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The Repair House’dan Kurumsal Firmalara Özel Hizmet!
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