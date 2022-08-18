THY pilot alımı başvuruları ve şartlarına yönelik araştırmalar başladı. Bilindiği üzere; Türk Hava Yolları pilot alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Havayolu şirketi hali hazırda filosunda 386 uçak bulunurken, 5 bin 525 pilot görev yapıyor. Peki; THY pilot alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? THY pilot alımı ne zaman başlayacak? İşte yanıtı.
Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda deneyimli kaptan pilot ve 2'nci pilot istihdam edeceğini duyurdu. Havayolu şirketi hali hazırda filosunda 386 uçak bulunurken, 5 bin 525 pilot görev yapıyor.
THY salgın dönemi sonrası hızla artan yolcu talebine hazırlıklı olmak için hem uçak filosunu hem de pilot sayısını yükseltmek için bir çalışma başlattı. 2022 yılının ilk altı ayında uluslararası koltuk kapasitesinde üçüncü sıraya yükselen şirket yeni pilot alımı için bir ilan yayınladı. Bu doğrultuda açılan pilot alımı ilanına başvurular, Türk Hava Yolları'nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.
"AİLEMİZE YENİ ÜYELER KATIYORUZ"
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz" dedi.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Türk Hava Yolları'nın (THY) https://careers.turkishairlines.com/ sitesinden aday girişi sekmesinden üyelik oluşturarak başvurularını tamamlayabilecek.
THY PİLOT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
II. Pilot
Tip yetkisi olmayan veya B737/A320 uçak tiplerinden birinde uçuş saati fark etmeksizin tip yetkisi olan II.Pilot adayları başvuru yapabilecek.
Genel Nitelikler
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
- 01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş olmak
- En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
- Uçuş kusuru veya (uçuş disiplinsizliği) nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
- Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
- Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
- Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
Kaptan Pilot Dar Gövde
A320, B737 uçak tiplerinden birinde veya THY A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan kaptan pilot adayları başvuru yapabilecek.
Genel Nitelikler
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
- 01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
- En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
- Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
- Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
- Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
Kaptan Pilot Geniş Gövde
A330/350 , B777/787 uçak tiplerinden birinde veya THY A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan kaptan pilot adayları başvuru yapabilecek.
Genel Nitelikler
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
- 01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
- En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
- Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
- Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
- Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.
II. Pilot Geniş Gövde
A330/350 , B777/787 uçak tiplerinden birinde veya THY A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan II.Pilot adayları başvuru yapabilecek.
Genel Nitelikler
- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
- 01.01.1972 tarihinden sonra doğmuş olmak
- En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
- Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak
Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
- Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
- Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak.