Haberler Yaşam Haberleri THY'den öğretmenlere 24 Kasım kampanyası
Giriş Tarihi: 14.11.2021 12:08

THY'den öğretmenlere 24 Kasım kampanyası

AA
THY’den öğretmenlere 24 Kasım kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği özel kampanya kapsamında öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyelerine yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en büyük krizi Kovid-19 pandemisi nedeniyle gökyüzünden uzun bir süre ayrı kalan Türk Hava Yolları, başarılı geri dönüşünü misafirlerine sunduğu uçuş kampanyalarıyla taçlandırıyor.

Bayrak taşıyıcı havayolunun 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği kampanyada, öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyeleri yüzde 20 indirim ayrıcalığına sahip olacak.

Kampanya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve aileleri ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerini kapsıyor.

Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI
Kampanyadan yararlanabilmek için Miles&Smiles üyeliği zorunlu olacağından THY internet sitesi üzerinden Miles&Smiles üyeliği yoksa oluşturulması, söz konusu üyelik hesabından kimlik numarası girilmesi ve "Kişisel Bilgilerim" kısmında "Öğretmen" alanının işaretlenmesi gerekiyor.

Kampanya THY'nin resmi web sitesi ve mobil uygulama ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor. Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pandemide, biz gökyüzünde misafirlerimizden onlarsa sınıflarında öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Son dakika: A Milli Takım'dan Dünya Kupası yolunda dev adım! Milliler Norveç'ten gelen güzel haberle sevindi...
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Yunan generalden tarihi itiraf: Baş edemiyoruz
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den öğretmenlere 24 Kasım kampanyası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA