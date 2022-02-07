THY’den yeni reklam filmi

Dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın ilginç videolarla kısa sürede popüler olmayı başaran, 65 milyon takipçili sosyal medya fenomeni Zach King ile çekilen 4 dakikalık reklam filmi yayına girdi. Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni reklam filmi ile ilgili, "Yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Reklam filmimiz hem THY marka özümüzü hem aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor" dedi.
'BÖYLESİNİ GÖRMEDİM'
İstanbul Havalimanı'na ilk geldiğinde çok etkilendiğini belirten Zach King ise "THY'nin Business Lounge'u mükemmel. Daha önce hiçbir lounge'da bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum" diye konuştu. Daha önce THY'nin uçuş emniyet filminde de oynayan King ile gerçekleştirilen ikinci işbirliği olan reklam filminde 90 kişilik ekip görev alırken çekimler 4 günde tamamlandı.