Haberler Yaşam Haberleri THY'den yolcularına "sistem bakım çalışması" uyarısı
Giriş Tarihi: 8.6.2022 21:03

THY'den yolcularına "sistem bakım çalışması" uyarısı

AA
THY’den yolcularına sistem bakım çalışması uyarısı

Türk Hava Yolları, (THY) sistemlerde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 9 Haziran günü 02.30-04.30 saatleri arasında biletleme işlemlerinde aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, biletleme ve diğer işlemlerin bu saatler dışında yapılması önerilerek, şunlar kaydedildi: "Değerli yolcularımız. Daha iyi bir deneyim için çalışıyoruz. 9 Haziran 2022 tarihinde 02.30-04.30 saatleri arasında sistemlerimizde yapılacak bakım çalışması nedeniyle internet sitemizde, mobil uygulamalarımızda ve çağrı merkezimizde bilet satışı, check-in ve bilet yönetimi gibi online işlemlerde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Aksaklık yaşamamanız için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında işlem yapmanızı tavsiye ederiz. Anlayışınız için teşekkürler."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan kim elendi, kim gitti? | Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı! 7 Haziran SMS oy sıralaması ile 2022 Survivor All Star kim gitti, adaya hangi isim veda etti?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? En düşük maaş hesaplandı!
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
SON DAKİKA! Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile hesabını yap! Emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda yükseliyor! Ek gösterge kimlere verilecek?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Son Dakika: Asgari ücret Temmuz zammı için PRİM hesabı! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Refah artışı açıklaması: Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?
SON DAKİKA: Benzin fiyatı ne kadar arttı? 8 Haziran mazot, akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, benzinin 1 litre fiyatı
SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Altın fiyatları canlı takip! 8 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gramı kaç TL? İşte anlık altın alış satış rakamları!
Son dakika haberi: YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ülkeyi karıştırdı: İsveçliler haykırdı! Erdoğan haklı
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den yolcularına "sistem bakım çalışması" uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA