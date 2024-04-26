‘Bakanlığımız hileli genel kurulu iptal ederek olağanüstü genel kurula gitmeli’

18 Ocak 2024 tarihinde yapılan TARİŞ Pamuk Birliği seçiminde, seçme ve seçilme yeterliliğine haiz olmayan 40 civarında delegenin oy kullanmadığı iddiasıyla ilgili yankılar devam ederken, hileli olduğu öne sürülen TARİŞ Pamuk Birliği seçimleriyle ilgili müfettiş incelemesi sürüyor. Tariş Pamuk Birliği seçiminde divan başkanlığını yapan Faruk Aydın'ın 1 Aralık 2021'deki Turgutluspor Kulübü Derneği Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde de divan başkanı olarak seçimlere hile karıştırdığı mahkeme kararıyla belgelendi. Turgutluspor Kulübü Derneği Genel Kurulu'nun hileli olduğu, dernek üyesi olmayanların ve oy hakkı olmayanların genel kurula katılarak oy kullandıkları Turgutlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla tespit edildi. Mahkeme 1 Aralık 2021'deki Turgutluspor Kulübü Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptaline karar verdi.

FARUK AYDIN SIKINTILI SÜREÇTE TOPLANTILARA BİLE KATILMADI

Başkan İsmail Özer, Birlik Başkanı Faruk Aydın'ın 2009 yılından itibaren görevde olduğu ve başkanlığa seçildiği 2020 yılının Ocak ayına kadar olan süreçte eski Başkan Faruk Yaman ve eski Genel Müdür Güngör Şentürk'ün gayretleri ile kurumun önününün açıldığını ifade etti. Özer, "Birlik Başkanı Faruk Aydın'ın çoğu zaman bu sıkıntılı süreçte, yönetim kurulu toplantılarına bile katılmadığı, Birlik Başkanı seçilmesinin ardından kurumun geldiği aşamaya ilişkin yapılan tüm olumlu gelişmeleri, Başkanvekili Ali Şimşek ile birlikte kendilerine mal etmektedirler" diye konuştu.

PİYASAYI YÖNLENDİREN SÖKE VE AYDIN PAMUK KOOPERATİFLERİDİR

Birlik Başkanı Faruk Aydın'ın, olayları çarpıtmaya yönelik demeçlerinden bir diğerinin de "Türkiye'de pamuk fiyatını TARİŞ olarak artık biz açıklıyoruz. Bu kadar ivme kazandırdığımız bir kurumu eski haline getirmeye çalışıyorlar. Daha önce burada yönetici yoktu. Aday da yoktu. Kimse taşın altına elini koymuyordu. 13 ay maaş alamayan personel vardı. 2009 yılının parasıyla 650 bin lira borç vardı. Bizim sayemizde TARİŞ küllerinden yeniden doğdu. Bu kadar güzel giden bir kurumu tekrar geri çekmeye çalışıyorlar. İşin tekelleştirmeye çalışıyorlar. Eski alışkanlıkları geri getirmeye çalışıyorlar. Ancak biz ona müsaade etmeyeceğiz" söylemine de cevap veren İsmail Özer, "Öncelikle, Birlik, ürün alımlarında hiç bir sorumluluk almamakta, yandaş kooperatifler dışında finansal destek de sağlamamaktadır. Kar ve zarar kooperatiflere ait olmak üzere borsa fiyatı esas alınarak, çekirdek farkı da dikkate alınmak suretiyle, pamuk alım fiyatı kooperatiflerce belirlenmektedir. Tariş genelinde esas fiyat belirleyici, Piyasayı yönlendiren 40 bin tona yaklaşan alımıyla Söke ve 20 bin tona yaklaşan alımıyla, Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleridir. Toplam alımın yüzde 90'a yakını muhalif kooperatiflerce alınmaktadır" şeklinde konuştu.

TEKELLEŞMEK DEĞİL SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİ SAĞLAMAKTIR

Özer konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "İştigal konusu pamuğun çoğunluğunu almak tekelleşmek değil, kooperatifçiliğin ve pamuk ekiminin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu gübre, ilaç, tohum vs hammadde ihtiyaçlarını tedarik etmektir. Pamuk ekimi zayıf olan kooperatiflerde ekimi artırmaya ve ticaretlerini geliştirmeye yönelik tedbirleri alarak, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren Tariş Pamuk Birliğimize bağlı 40 Kooperatifin tamamını eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, köhnelikten kurtarmak, ortaklarına hizmet eden, üreten bir yapıya kavuşturmak ana gayemizdir."

ACABA BU PARANIN NE KADARI ÜRETEREK ÖDENDİ

Faruk Aydın'ın '2009 yılının parasıyla 650 bin TL borç vardı, bizim sayemizde Tariş küllerinden yeniden doğdu" şeklindeki sözlerine yanıt veren İsmail Özer, "Acaba bu paranın ne kadarının üreterek ödendiğini maalesef açıklama gereksinimi duymamıştır. Ben söyleyeyim, 2009 yılının 650 bin değil, 650 milyon lira tutarındaki borcun ödenmesi için sattıkları 400 dönüm Çiğli iplik fabrikası arazisi, 72 dönüm Çiğli Pamuk Depolama Müdürlüğü arazisi, Birlik lojmanları, Birlik Alsancak Genel Müdürlük binası, Aydın Tekstil Arazisi, Kuşadası arazisinin satış gelirleri ile ödendi. Kalan borçlar ise, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonucunda, Tariş'imizin ekonomik açıdan canlanması, kooperatif ortaklarının pamuk ekiminin teşvik edilmesi, ortaklara destek olunmasını teminen, Alsancak Pamukyağı Kombinası arazisinin TOKİ ye devredilmesinden kaynaklı hasılat paylarından ödenmiştir" dedi.

HAVALI SÖZLERLE KAMUOYUNU ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Başkan Özer, "Birlik Başkanı Faruk Aydın'ın; "Kurum menfaatlerini gözetiyoruz, Kurumu eski haline getirmeye çalışıyorlar, Tekelleşmeye çalışıyorlar, Küllerinden doğduk" edalarıyla, güzel, havalı, alışıldık sözlerle, kamuoyuna etkilemeye çalışmasının, her zaman yaptıkları gibi, bizleri karalama, itibarsızlaştırma çabalarından başka bir şey değildir. Ancak boşunadır. Bizler kurumu, ekonomik darboğaza sokmaya, eski haline getirmeye değil, Birliğimizin ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu dönemlerde, ayakta kalma mücadelesi veren, ancak bu süreçte, Birliğin katkısı olmaksızın yaptığı atılımlarla, ayakta kalmayı bilen, yıllık cirosu, Birliğin cirosunu ikiye katlayan 1 milyar TL. cirosu ile Söke Pamuk Kooperatifimiz, Birliğin cirosu kadar yıllık cirosu olan 500 milyon TL cirosu ile Aydın Pamuk Kooperatiflerimiz gibi ortaklarına hizmet eden, pamuk alımını yıldan yıla artıran, diğer Kooperatiflerimizin gelişimini de sağlayarak köhnelikten kurtarmaya, muhterem zatlar tarafından, seçimlerde kendilerine desteklemeleri için, Oy potansiyeli olarak kullanılmalarını, engel olmak için mücadele ediyoruz. Bakanlığımızca, bizzat pamuk üretmeyen, ancak üzerlerine pamuk yatırılarak delege yapılan kişilerden arındırılmış düzenlenecek yeni "Ortaklar Listesi" ile, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 yıllarını kapsayan 18.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen hileli genel kurulun iptal edilerek, acilen olağanüstü genel kurula gidilmelidir. Konuyu, Saygılarımla, Kamuoyunun değerlendirme ve takdirlerine bırakıyoruz" dedi.