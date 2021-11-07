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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Ticari sırları taşıyan bankacıya 3 yıl hapis

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Ticari sırları taşıyan bankacıya 3 yıl hapis

Banka yöneticisi Emre Kerem D., dev holdinglere ait bin 706 firmanın kredi bilgilerini alıp rakip bankaya geçti. Yönetici hakkında bankacılık kanununa muhalefetten 3 yıl hapis istendi

İstanbul'da üst düzey bir banka, yönetici pozisyonda çalışan ve istifa edip rakip bankaya giden yöneticisinin ihanetine uğradı. İki dev bankayı karşı karşıya getiren olay, 3 yıl önce gerçekleşti. Ticari casusluk vakasının merkezinde ünlü bir bankanın Kurumsal Bankacılık Pazarlama Yöneticisi olarak çalışan Emre Kerem D. vardı. Bölümü ise Plaza Kurumsal Şubesi'nden sorumlu Şube Koçluğu'ydu. 5 Şubat 2018'de bankadan istifasını verdi. Nisan ayında, rakip bankada benzer bir pozisyonda çalışmaya başladı. Ayrıldığı banka, kendi içinde yaptığı rutin incelemelerde üst düzey holdinglerin de arasında bulunduğu 404 gruba ait bin 706 firmanın 2004-2018 yılları arasındaki tüm kredi tekliflerine ait bilgilerin çalındığını tespit etti.



REDDETTİ
Banka şikâyetçi olunca, geçtiğimiz yıl Emre Kerem D. hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emre Kerem D.'nin bankada görev yaptığı sırada, görevi nedeniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde bilgileri içeren dosyaların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Emre Kerem D., yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Banka, dosyayı İstinaf'a taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerinde yapılan incelemede bankayı haklı bularak, eksik yargılama yapıldığını bu nedenle Emre Kerem D.'nin cezalandırılması talebiyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dosyanın, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar ele alınması bekleniyor.

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Ticari sırları taşıyan bankacıya 3 yıl hapis
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