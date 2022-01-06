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Giriş Tarihi: 6.1.2022 22:53

Tilkiye eziyet eden şahıslara ceza yağdı

İHA
Tilkiye eziyet eden şahıslara ceza yağdı

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye kötü davranarak şiddet uygulayan şahıslara, toplam 26 bin 764 lira para cezası kesilecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" denildi.

Açıklamada, hayvana kötü davranarak şiddet uygulayan şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı ifade edildi.

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Tilkiye eziyet eden şahıslara ceza yağdı
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