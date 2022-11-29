’Tiny house’ davasında mahkemeden dikkat çeken karar

Karaburun Belediye Meclisi, 4 Mart'ta ilçe sınırlarına 'tiny house' konulmasına yönelik yasak getirdi. Kontrolsüz olarak gelişigüzel yerleştirilen tekerlekli küçük evlerin araziye ait kullanım kararlarına aykırı sonuç doğurduğu, çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğu karara gerekçe olarak gösterildi. 'Tiny house' üretimi yapan firma, konuyu yargıya taşıdı.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Davalı belediyenin avukatı, savunmasında; karavanların ısıtma, elektrik, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı hizmetlerinden faydalandırılması ve buna uygun proje hazırlanması gerekiyorsa yapı tanımı kapsamında değerlendirileceği, bu durumda istisna dışında yapı ruhsatına tabi olması gerektiğine karar verildiği, idarece tesis edilen iş ve işlemlerin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiğine dikkat çekti.