Tiny house uyarısı

Pandemi sonrası yurt genelinde olduğu gibi, Kocaeli'de de pek çok arazi üzerine geçici veya kalıcı olarak baraka, tiny house, konteyner ve karavan kurulması üzerine, Kocaeli Valiliği harekete geçti. Bu tarz yapıları kuran kişi ve kooperatifleri ilgindiren çok önemli kararlar alındı. Bu kararla ile birlikte, tarım dışı kullanım izni alınmadan, tarım arazilerini tahrip edecek geçici veya kalıcı yapılar kuran kooperatif veya kişiler hakkında hapis ve para cezası uygulanacağı açıklandı. Kocaeli Valiliği son zamanlarda il genelinde tüzel kişilikler tarafından kooperatifler kurulduğu ve bunların tarım arazileri satın alıdığ belirlendi. Yine bu kooperatiflerin, bu arazilerde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında "Tarım Dışı Kullanım İzni" alınmadan ve üzerinde imar planı yapılmadan kooperatif yönetimleri tarafından tescili mümkün olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu belirlendi.Buna göre vatandaşlar kooperatif üyesi olarak hisse satın alması durumunda her bir hisse için geçici veya kalıcı yapılar (konteyner, tiny house, karavan, vs.) koyabileceği ve burada konaklayabileceği şeklinde yanıltıldı. Hisse satışı yapıldığı, hisselere tekabül eden alanların tel çit, tahta çit, vs. ile bölünerek oluşturulan hayali parseller arasına yollar yapılarak, su ve elektrik hattı döşenerek imar parseli gibi pazarlandığı, dolayısıyla tarım arazilerinin kullanım bütünlüğünün bozulduğu, üretimden koparıldığı, hobi bahçesi olarak kullandırılarak tarım arazilerinin tahrip edildiği ve kaçak yapılaşmaya neden olunduğu belirlendi.Karara aykırı davrananlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilecek. Alanın büyüklüğüne göre 20 bin liradan 250 bin lirası kadar idarî para cezası verilecek.