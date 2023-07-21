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Giriş Tarihi: 22.7.2023

TIR, arı yüklü kamyona çarptı baba, iki oğlu ve çalışanları öldü

TIR, arı yüklü kamyona çarptı baba, iki oğlu ve çalışanları öldü
Ayçıçeği balı üretimi için Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden Edirne'ye giden baba, iki oğlu ve bir çalışanı, kamyonun lastik değişimi sırasında TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada Doğan Menteş (58) oğulları Okan (20) ve Hakan Menteş (26) ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın (26) hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Doğan Menteş'in kazadan 2.5 saat önce aracın içinde otururken selfie çektiği ortaya çıktı. Hakan Menteş'in 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi. DHA

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TIR, arı yüklü kamyona çarptı baba, iki oğlu ve çalışanları öldü
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