Tır dorsesinden 24 kaçak göçmen çıktı

Olayla ilgili V.S. ve tır şoförü A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.S. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan', A.T ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. 23 kaçak göçmen için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.