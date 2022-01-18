TIR ile kapı arasında can verdi!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Ahmet Çöl, elindeki işlerini bitirdikten sonra ambardan çıkmak istedi. Bu esnada ambarda manevra yapan ve sürücüsünün ismi alınamayan bir TIR, ambardan çıkarken Ahmet Çöl'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR ile kapı arasında sıkışan Ahmet Çöl ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı bildirmesi ile olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, diğer işçilerinde yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarttılan Çöl'ü, ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Ancak Çöl, başına aldığı ve ağır yaralanmasına neden olan darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır aynı fabrikada çalışan Ahmet Çöl'ün evli olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Baba olmayı beklerken hayatını kaybeden Çöl'ün cenazesinin, Körfez ilçesinde bulunan Yeniyalı Merkez Camii'nde kılınacak ikindi sonrası toprağa verileceği öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.