Tır ile otomobil çarpıştı... Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Kütahya-Eskişehir karayolu 14'ncü kilometresindeki Ahmetoluğu kavşağında Ahmet Sait Gökgün idaresindeki otomobil, kavşakta Abdülkadir Gedik yönetimindeki TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Ahmet Sait Gökgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Aynur Gökgün ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü Gökgün'ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



BELEDİYE BAŞKA NI ALİM IŞIK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr.Alim Işık ölen Ahmet Sait Akgün'ün Allah'tan rahmet yaralanan eşine acil şifalara diliyorum. Belediye olarak kazada yaralanan vatandaşımıza Belediye olarak ihtiyaç duyulması halinde gereken maddi-manevi destek ve yardımları yapmaya hazırız. Bu konuda sosyal yardımlar Müdürlüğüne gerekli talimatı verdim" şeklinde konuştu.