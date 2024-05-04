Tır kasasında 8 ton midye ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuzla Şifa Mahallesinde bir tır kasasına deniz canlısı midye yüklendiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. 3 Mayıs tarihinde Tuzla Şifa Mahallesinde tespiti yapılan tıra yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda, sevk ve idaresini sağlayan tır şoförü S.G. yakalandı. Tır kasasında bulunan "Kara Kıllı Midye" diye tabir edilen 400 çuval yaklaşık 8 ton ağırlığında midye muhafaza altına alındı. Midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrardan denize dökülme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca yapılan operasyonun tek seferde en fazla midye ele geçirme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili yakalanan S.G. isimli şahıs hakkında, 1380 sayılı kanunun "Kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakledenler" maddesi uyarınca 26 bin 242 TL cezai işlem uygulandı.