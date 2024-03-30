TIR, otomobilin üzerine devrildi 4 ölü 3 yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobili arızalanan sürücü yol kenarına park edip yardım istedi. Gelen polis ekipleri, yol güvenliği için çalışma yaptı. Bu sırada aynı yöne giden yabancı uyruklu S.N. yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.İstanbul Okmeydanı- Hasdal bağlantı yolunda önceki gün 18.50 sıralarında otomobiliyle bariyerlere çarpan diş hekimi Nurşah Kılınç (26) hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi dün Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.Bursa'da 58 yaşındaki Şener Tokgöz'ün kullandığı azot yüklü tanker kontrolden çıktı. Tokgöz, başka araçlara çarpmamak için direksiyonu son anda şarampole doğru kırdı. Devrilen tanker çok geçmeden patladı, sürücü Şener Tokgöz hayatını kaybetti.Konya'da gönüllü olarak mezarlık bakımı yapan Sinan Camcı (71), mezarlıktan evine dönerken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, kazada sürücülerden Satı Kıraç (64) hayatını kaybetti, Cahit Dönmez (37) ise ağır yaralandı.Aydın'da dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Rıfat Emre Hazan (22), yaşamını yitirdi.Sakarya Kayrancık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araçtaki Zeliha B. (74) ile ikiz çocuklarından H.B. (34) hayatını kaybetti, diğer oğlu H.B., yaralandı.Bingöl Direkli köyü mevkisinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.