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Giriş Tarihi: 6.1.2023

TIR’a arkadan çarptı 3 kişi hayatını kaybetti

TIR’a arkadan çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
Balıkesır'ın Edremit ilçesinde Ö.R.K'nin kullandığı hafif ticari araç, Güre yakınlarında aynı yönde seyreden E.P. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Araçta sıkışan Ö.R.K., E.Ş. ile C.E. hayatını kaybetti. Gaziantep'te Osman Muhammet İsa'nın kullandığı hafif ticari araç, Nadir Böş'ün (66) kullandığı öğrenci servisine çarptı. Araçta bulunan Abdullah Nacar (24) ölürken 11 öğrenci de yaralandı. Tokat'ın Almus ilçesinde hastaneye gitmek için yola çıkan Süleyman Aksoy'un (65) kullandığı hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Hüsne Aksoy (82) ile kızı Gülümser Aksoy (50) ölürken 3 kişi yaralandı. Osmaniye'de de TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Muhammet Kaya ve Oğuzhan Dündar can verdi. Karabük'ün Yenice ilçesi Suçatı Tüneli girişinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Altan Kırık (38), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye yuvarlanan araçtaki İrem Çokbilir (21), Ankara'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü T.K., Eskişehir'in Çifteler ilçesinde refüje çarpan otomobildeki İlhan Kılınç (19), Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Zeki Kaya (65) öldü.

Mehmet BONCUK-Murat KARAMANLevent SİLİSTRE-Mihriban KOÇAKER-Ali Faik ATAY / SABAH

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TIR’a arkadan çarptı 3 kişi hayatını kaybetti
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