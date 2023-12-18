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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Tirilye esnafının zararı ödeniyor

Devlet, 17 gün önce şiddetli yağmur yüzünden zor günler yaşayan mahalleliyi yalnız bırakmadı. Selden zarar gören esnafa ödeme yapılmaya başlandı. Amaç bir an önce Tirilye’de normal dönmek

İHA
Tirilye esnafının zararı ödeniyor
Bursa'da Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizioğlu Tirilye Mahallesi'nde 30 Kasım 2023 tarihinde yaşanan sel nedeniyle zarar gören esnaflara belli bir sıralama çerçevesinde ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı.



Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız'ın ofisinde selzede esnaflarla bir araya gelen Esnaf Başkanı Ertan Abdulazizoğlu zarar tespiti sonrası resmi evrak ve formların doldurulmasına yardımcı olarak evrakları yetkililere teslim etti.



Abdulazizoğlu özellikle yakın ilgi ve alakasından dolayı Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Tirilye'de hayatın normale dönmesi ve esnafların zararlarının giderilmesi noktasında büyük emekleri olduğunu belirterek, "Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Abdulazizoğlu selin felaketi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve devletin ilgili kurumlarının Tirilye'de selin izlerini silmek ve hayatı normale döndürmek için gece gündüz yoğun bir çaba harcıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi'nin Tirilye'yi üç kez ziyaret ettiğini belirterek Bursa milletvekilleri Mustafa Varank'a, Efkan Ala'ya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'e teşekkür etti.

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Tirilye esnafının zararı ödeniyor
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