TIR’la minibüs çarpıştı: 1 ölü

Batman'ın Beşiri ilçesinde, TIR'la çarpışan minibüste bulunan Halit Alparslan (26) ölürken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kontrolden çıkarak bir binanın bahçesine uçan hafif ticari araçtaki Samir Süleyman ölürken, sürücü yaralı kurtuldu. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, arkasından gelen aracın çarpmasıyla kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü Hayrettin Işık (63), araçta sıkışarak öldü. Öte yandan Bolu'da TEM Otoyolu'nda 58 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan iki kişinin entübe edildiği öğrenildi.