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Giriş Tarihi: 30.7.2022 13:51

Tırlarla götürüp böyle imha ettiler… Tam 70 ton…

İstanbul Polisi tarafından son dört ayda düzenlenen “Kaçak Tütün” ve “Kaçak Sigara” operasyonlarında ele geçirilen 70 ton kaçak ürün, kamyonlar ve tırlarla Kocaeli’ndeki bir İmha Merkezi’ne götürüldü ve yakılarak imha edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tırlarla götürüp böyle imha ettiler… Tam 70 ton…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son dört ayda düzenlenen seri "Kaçak Tütün" ve "Kaçak Sigara" operasyonlarında toplamda 70 ton kaçak ürün ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda 663 bin 200 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ve kaçak sigara, 85 bin adet kaçak puro, 10 ton kaçak sigara tütünü, 60 milyon dal boş sigara kağıdı, 12 bin litre etil ve metil alkol, iki fiber tank, 10 ton kaçak nargile tütünü, binlerce sahte etiket, bandrol ve şişe kapağı ele geçirildi. Söz konusu kaçak ürünler kamyonlarla ve tırlarla Kocaeli'nde bulunan bir İmha Merkezi'ne götürüldü ve yakılarak imha edildi.

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Tırlarla götürüp böyle imha ettiler… Tam 70 ton…
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