‘Tırmanamazsın’ dediler zirvelere bayrak açtı

Arkadaşlarının “Dağcılık erkek işi, sen tırmanamazsın” dediği ‘Kurtarıcı’ lakaplı Semra Keskin, yaptığı tırmanışlarla dünyadaki dağların zirvesine Türk bayrağı açtı. Keskin’in yeni hedefi ise Everest
Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış ve Dağcılık Antrenörü, 24 yıllık dağcı, 10 yıllık Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanı Semra Keskin (50) bugüne kadar yüzlerce kişiyi kurtardı. Türkiye ona "Kurtarıcı" lakabını taktı. Arkadaşlarının "Dağcılık daha çok erkek işi. Sen kadın başına dağa mağa tırmanamazsın" diyerek dalga geçmesine aldırmayan Semra Keskin kısa sürede dünyanın en iyi dağcıları arasına girdi. Keskin, İsviçre'deki Matternhon Dağı'na 2015 yılında, Gürcistan'ın Kazbegi Dağı'na 2016 yılında Kırgızistan'ın Peak Lenin Razdenelya zirvesine 2017 yılında tırmanışlarını başarı ile gerçekleştirdi. Dağların zirvesine Türk bayrağını açtı. Türkiye'de ise Ağrı, Erciyes, Kaçkarlar, Nemrut Kızlar Sivrisi, Geyik Sivrisi, Sivridağ, Vercenik, Marsis, Hasan Dağı, Tahtalı tırmanışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu spor tırmanış ve dağcılık antrenörü olan Semra Keskin Aladağlar'da, Büyük ve Küçük Demirkazık ile Kızılkaya'da zirveler yaptı.
DÜNYADA BİR İLK
Semra Keskin, 2019 yılında Kırgızistan'da bulunan ve "Dağların efendisi" olarak anılan 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Tanrı Dağı'na (Khan Tengri) tek başına (solo) tırmanarak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Zirvede Türk bayrağını dalgalandıran Keskin, 20 gün planlanan tırmanışı 10 günde tamamlayarak ayrı bir rekora daha imza attı. Dünyanın sayılı dağcıları listesine girdi. Geçtiğimiz ay Ağrı Dağı'na tırmanan Keskin'in şimdiki hedefi ise Everest Tepesi'ne tırmanarak zirve yapmak.