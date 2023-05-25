TOGG, Alpler ile buluştu

TOGG gözalıcı çeşitli renkleriyle artık Türkiye yollarında görülmeye devam ediyor. Bilecik'te de bugüne kadar televizyondan ve internetten gördükleri TOGG'u yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, ilk kez TOGG'u Ertuğrul Gazi türbesinin önünde Alplerle görünce çok duygulandı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, TOGG ile önceki gün Söğüt'e Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geldi. Vali Kızılkaya Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 'Saygı Nöbeti' tutan Alpler'le biraraya gelerek Türkler'in simgesi haline gelen atlı Alpler ve TOGG ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı Alpler ile TOGG'u yanyana gören vatandaşlar da duygu dolu anlar yaşadılar. Atın eski Türk kavimleri arasında ayrı bir öneme sahip olduğunu ve 'Süvari Tekniği'ni yani ata binen ilk kavmin Türkler olduğunu söyleyen vatandaşlar, at ile TOGG'un yanyana gelmesinden gurur duyduklarını anlattılar. Alpler türbenin önündeki TOGG'un içinde ve önünde Turgut Alp baltası ve atla poz verdiler.

"ATAMIZIN HUZURUNDAYIZ"

Depremin vurduğu ilçelerin başında gelen Elbistan'a 'Koordinatör Vali' olarak atandıktan sonra Bilecik'e dönen Vali Dr. Kemal Kızılkaya da, "Gururumuz, yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile atamız Ertuğrul Gazi'nin huzurundayız. Bilecik'imize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Belediye Başkanı İsmet Sever de Ata topraklarına gelen TOGG'un ülkemize ve ilimize hayırlı olsun temennisine bulundular. TOGG'un koltuğuna oturan Hasan Öner, "Bize bu gururu yaşatanlardan Allah razı olsun'diye konuşurken çocukları ve eşleriyle hatıra fotoğrafı çektirmek için sıra bekleyen vatandaşlar, 'Bu gurur hepimizin' dediler. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet binası bahçesinde de TOGG'un şarj istasyonu kuruldu.