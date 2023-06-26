Togg, şehit teğmenin oğlu için sünnet arabası oldu

Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019'da Şırnak İdil'de PKK'ya düzenlen operasyon sırasında şehit düştü. Şehidin Afyonkarahisar'da yaşayan eşi Canan Evran 9 yaşındaki oğlu Uraz'a sünnet töreni yapacakken kent belediyesi Togg otomobille aileye sürpriz yaptı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sünnet elbisesi giyen Uraz ve annesine merasime gitmek için yerli ve milli otomobil Togg'u tahsis etti. Uraz'la telefonla bizzat görüşerek özel gününü kutlayan Zeybek "Şehitlerimizin emanetleri, emanetimizdir" dedi.